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エイプ　チェックシャツ　レディース
商品番号 B10203784020
商品名

エイプ　チェックシャツ　レディース
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エイプのチェックシャツ、レディースのSサイズです。25年くらい前に妻が買って着ていました。大体のサイズ(mm)です。肩幅　46袖丈　13着丈　54身幅　48袖口幅　19素人採寸になります。畳んでコンパクトにして発送します。古着にご理解のある方ご検討よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/peroration106915.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei599671.html
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