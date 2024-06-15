エイプ　チェックシャツ　レディース

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エイプのチェックシャツ、レディースのSサイズです。25年くらい前に妻が買って着ていました。大体のサイズ(mm)です。肩幅 46袖丈 13着丈 54身幅 48袖口幅 19素人採寸になります。畳んでコンパクトにして発送します。古着にご理解のある方ご検討よろしくお願い致します。