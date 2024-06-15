エミリオプッチ　タンクワンピース＋スカート　2点セット

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商品詳細
エミリオプッチのタンクワンピース＋スカートです。色はブルー系になります。スカートを何故かうっかりホームクリーニングしてしまい…柄が一部溶けて(滲んで)ます。が、よく見ないと分かりにくいです。そんな処理っぽい雰囲気もあります。タンクは問題ありません。商品自体はむちゃくちゃ可愛いです♡※即購入OKです。
http://narcologia.ru/goods/shuttle202825.html
http://narcologia.ru/goods/Persia509288.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle115025.html
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