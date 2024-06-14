レオナール　スポーツ　ポロシャツ

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商品詳細
レオナール スポーツ ポロシャツサイズ42(実寸でご確認下さい)肩幅約40身幅約48着丈約55白地にブルー系の爽やかな柄にレオナールの文字。目立つ汚れ傷はございません。両サイドにスリット。白、ブルーのシャツが増えて整理します。中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します。
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