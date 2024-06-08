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SEE BY CHLOE シーバイクロエ ノースリーブブラウス
商品番号 Q86228256500
商品名

SEE BY CHLOE シーバイクロエ ノースリーブブラウス
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ブランド:SEEBYCHLOEシーバイクロエアイテム:ノースリーブブラウスサイズ:36素材:レーヨン100%数回着用しました。目立つダメージは見受けられませんが、素人検品になりますので細かい事を気にされる方は購入をお控えください。クローゼット整理のため出品します。カラフルなプリントがとても可愛いブラウスです。送料を抑えるため可能な限りコンパクトにして発送します。配送方法をヤマト運輸→日本郵便へ変更する場合がございます。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください。
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