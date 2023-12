SEE BY CHLOE シーバイクロエ ノースリーブブラウス

ご覧いただきありがとうございます。ブランド:SEEBYCHLOEシーバイクロエアイテム:ノースリーブブラウスサイズ:36素材:レーヨン100%数回着用しました。目立つダメージは見受けられませんが、素人検品になりますので細かい事を気にされる方は購入をお控えください。クローゼット整理のため出品します。カラフルなプリントがとても可愛いブラウスです。送料を抑えるため可能な限りコンパクトにして発送します。配送方法をヤマト運輸→日本郵便へ変更する場合がございます。ご質問等ございましたら、お気軽にコメントください。



