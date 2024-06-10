着物リメイク　Aラインワンピース【2162】

本場大島紬のAラインワンピースです。＊サイズ胸幅：101㎝肩幅：40㎝着丈：118㎝(ネックポイント～後身頃裾まで)前後差あり裾周り：196㎝襟ぐり：64㎝袖ぐり：47㎝着丈つめのご希望は発送前に承ります。＊素材本場大島紬 9マルキ 絹100％本場大島紬 5マルキ 絹100％＊お手入れ手洗い・クリーニングをお勧めします。メルカリ便(ネコポス箱梱包)にて発送いたします。一品毎に適した梱包箱での発送になりますので基本同梱不可となります。お値引きについてはご容赦ください。取扱いはメルカリ・メルカリShops限定での出品です。再販不可となります。他出品は下記を検索していただければご覧になれます。#ieamipn新品反物/未使用着物解き/新品に近い状態の着物解きを使用しています。力の弱い素材は使用しておりません。着物は解き洗い後、湯通・筋消し後仕立てております。泥染・藍染の匂いが残っている場合もございます。状態確認後、シミや織り傷などは除き仕立てておりますが、折筋や解き時の針穴などが残っている場合がございましたらどうかご了承ください。使用素材は新品とは限りませんが、リメイクとして新たに仕立てておりますので新品・未使用にて出品いたします。発送後(商品受取後)のお直しについてはお受けすることができません。＊PC環境により多少色合いなどイメージが異なる場合もあります。#大島紬#着物リメイク #ieamipnmok31/mow34



着物リメイク◇大島紬のフレンチスリーブ切り替えAラインワンピース ...



お手持ちのお着物を、写真のようなお洋服にお仕立て致します】

着物 ...



【着物リメイク】Ａラインワンピの作り方



着物リメイク 留袖 Aラインワンピース



【着物リメイク】縫い方／Ａラインワンピース作り方／Refashion DIY Kimono into a dress／Method to sew／006



お手持ちのお着物を、写真のようなお洋服にお仕立て致します】

着物 ...



お手持ちのお着物を、写真のようなお洋服にお仕立て致します】

着物 ...



着物リメイクふわっと広がるテントラインワンピースの作り方How to make a tent line dress with a kimono



浴衣のリメイク｜夏のＡラインワンピースをロング丈で！ | 古布と ...



着物リメイク Aラインワンピース 総刺繍 ハンドメイド 売れ筋アイテム ...



118＊大島紬リメイクＡラインワンピース【2023】 | Aライン ワンピース ...



着物 リメイク 大島紬 パッチワーク ワンピース Aライン テントライン



浴衣リメイク マキシ丈Aラインワンピース型紙 A-line one-piece pattern in kimono



大人気新品 着物リメイク【630】Aラインワンピース 着物 - lotnet.com



SALE 浴衣 若草色 傘もよう Aラインワンピース＆リボンベルト 着物 ...