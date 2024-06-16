ウサギちゃんプリントビックＴシャツ

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可愛いウサギちゃんプリントに惹かれて買いました。夏は一枚で着て、春秋はロンＴやハイネックカットソーと重ね着してもオシャレです。着たものですから気になる方は御遠慮ください。発送は折りたたんでコンパクト梱包させていただきます。素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...袖なしネック...Uネック季節感...春,夏,秋#ワンピース#チュニック#ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood#VivienneWestwoodREDLABEL