ウサギちゃんプリントビックＴシャツ

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商品詳細
可愛いウサギちゃんプリントに惹かれて買いました。夏は一枚で着て、春秋はロンＴやハイネックカットソーと重ね着してもオシャレです。着たものですから気になる方は御遠慮ください。発送は折りたたんでコンパクト梱包させていただきます。素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...袖なしネック...Uネック季節感...春,夏,秋#ワンピース#チュニック#ヴィヴィアンウエストウッド#VivienneWestwood#VivienneWestwoodREDLABEL
http://narcologia.ru/goods/perpetual939146.html
http://narcologia.ru/goods/passivity804883.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome385143.html
#サブカル系 ネックレス付 病みかわうさぎちゃんプリントTシャツ/ビッグシルエットロンT/長袖Tシャツ
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ブラック
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【受注生産】うさぎ(ユニオンジャック)プリントビッグTシャツ
オーバーサイズウサギプリントＴシャツ ビックシルエット 韓国ファッション
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