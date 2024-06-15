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茶道具 涉草燒 芳國舎製 花鳥文茶呑セット　箱付き
商品番号 T56498060372
商品名

茶道具 涉草燒 芳國舎製 花鳥文茶呑セット　箱付き
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 10,948 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直徑:9.3cm高さ:4.8cm
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