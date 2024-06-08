英国 アンティーク ネックレス

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商品詳細
殆ど使用しておりません！ロンドンのバーモンジーマーケットで買いました！とても繊細で、ビクトリアンと説明され憧れのひとつでした！素材は全てK9です。英国の金のホールマークが刻印されています！アメジストとのバランスがとてもいい！周囲40cm位、ビクトリアンジュエリーをひとつご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/evaporation601724.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric210045.html
http://narcologia.ru/goods/procurement898833.html
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