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英国 アンティーク ネックレス
商品番号 K83780281833
商品名

英国 アンティーク ネックレス
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 13,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

殆ど使用しておりません！ロンドンのバーモンジーマーケットで買いました！とても繊細で、ビクトリアンと説明され憧れのひとつでした！素材は全てK9です。英国の金のホールマークが刻印されています！アメジストとのバランスがとてもいい！周囲40cm位、ビクトリアンジュエリーをひとつご検討ください！
http://narcologia.ru/goods/evaporation601724.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric210045.html
http://narcologia.ru/goods/procurement898833.html

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