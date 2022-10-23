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- レジアンス シャツ 42
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商品詳細
白地にオレンジ色と黒のハート柄の刺繍が入った麻混の綿ローンオーバーブラウスです。前立て、袖の折り返し、前裾には同じく麻混の白地が使われています。日除けの羽織物として、オーバーブラウスとしてご使用下さい。バスト 103肩幅 39袖丈 57着丈 68一度着用後自宅保管していた物です。目立った汚れ着用感は無いと思います。見落としがありましたらお許し下さい。#ケイの家 #ケイの婦人服 .8
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