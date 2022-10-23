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レジアンス　シャツ　　42
商品番号 A38975706321
商品名

レジアンス　シャツ　　42
ブランド名 レジァンス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白地にオレンジ色と黒のハート柄の刺繍が入った麻混の綿ローンオーバーブラウスです。前立て、袖の折り返し、前裾には同じく麻混の白地が使われています。日除けの羽織物として、オーバーブラウスとしてご使用下さい。バスト　　　　103肩幅　　　　　39袖丈　　　　　57着丈　　　　　68一度着用後自宅保管していた物です。目立った汚れ着用感は無いと思います。見落としがありましたらお許し下さい。#ケイの家　#ケイの婦人服　　.8
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