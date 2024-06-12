ケイトスペード　ノースリーブブラウス(タグ付き未使用)

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ケイトスペードのオンラインショップで購入しましたが、サイズが合わなかったので出品します。裏地付きですので透けませんが、レースアップ部分は中が見えるのでキャミソールの着用が安心だと思います。タグ付き新品です。自宅でハンガーに掛けて保管しておりました。試着のみですが、気になる方はご遠慮ください。