ケイトスペード　ノースリーブブラウス(タグ付き未使用)

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商品詳細
ケイトスペードのオンラインショップで購入しましたが、サイズが合わなかったので出品します。裏地付きですので透けませんが、レースアップ部分は中が見えるのでキャミソールの着用が安心だと思います。タグ付き新品です。自宅でハンガーに掛けて保管しておりました。試着のみですが、気になる方はご遠慮ください。
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