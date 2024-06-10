【ヴィンテージ】花柄　リボンタイ付き　シフォンブラウス　紫　　ZBS6

古着●サイズ/S●肩幅/35●身幅/42●袖丈/57●着丈/55※あくまで素人寸法なのでご了承下さい。●色 紫●素材 ポリエステルうーん、この商品なんか惜しいんだよなぁ。と思ったそこのあなた。#禁断の古着の扉をクリックすると激安で良い商品が見つかる、新たな世界へ誘います。ぜひ【絞り込み】機能を使い、お好みのアイテムをお探し下さい♪※割引について↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓【お得な情報をプロフィールに記載してあるので、是非ご覧ください。】↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑●値下げ交渉ご希望の金額をコメントしていただければ、出来るだけ意見に添えるよう頑張ります。気軽にコメント下さい！※値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。◉発送日時月、水、金曜日に発送致します。◉注意事項◉サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。90年代、90s、80s、70s、ビンテージ、昭和レトロ、レトロ#古着男子#古着女子#90s#80s#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#USED#オーバーサイズ#ビックサイズ#ビックシルエット#ゆるだぼ #古着屋マグナム



シャンパン シャンパンゴールド 古着 ZBS6 KShgq-m29084181781 花柄 ...



シャンパン シャンパンゴールド 古着 ZBS6 KShgq-m29084181781 花柄 ...



2023年最新】リボンシフォンブラウスの人気アイテム - メルカリ



シャンパン シャンパンゴールド 古着 ZBS6 KShgq-m29084181781 花柄 ...



送料無料 袖プリーツ フラワープリント ブラウス 花柄 シフォンブラウス ブラウス レディース 花柄 ボウタイブラウス ボウタイリボンブラウス ボウタイブラウス レディース トップス 長袖ブラウス 長袖 袖プリーツ プリーツ袖 袖コンシャス 大人 可愛い 大人ガーリー フェミニン 上品 きれいめ ...



レディース トップス リボンタイ 花柄シフォンブラウス シャツ 韓国 春コーデ



レディース トップス リボンタイ 花柄シフォンブラウス シャツ 韓国 ...



入荷待ち》全3色 レディース トップス シフォン シャツ ブラウス 花柄 ...



レディース トップス リボンタイ 花柄シフォンブラウス シャツ 韓国 ...



レディース 半袖ボウタイリボンシアーシフォンブラウス



春 夏 レディース シャツブラウス トップス 長袖 花柄 シフォン きれい ...



シャンパン シャンパンゴールド 古着 ZBS6 KShgq-m29084181781 花柄 ...



レディース トップス リボンタイ 花柄シフォンブラウス シャツ 韓国 ...



送料無料 袖プリーツ フラワープリント ブラウス 花柄 シフォンブラウス ブラウス レディース 花柄 ボウタイブラウス ボウタイリボンブラウス ボウタイブラウス レディース トップス 長袖ブラウス 長袖 袖プリーツ プリーツ袖 袖コンシャス 大人 可愛い 大人ガーリー フェミニン 上品 きれいめ ...



入荷待ち》全3色 レディース トップス シフォン シャツ ブラウス 花柄 ...