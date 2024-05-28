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商品詳細
カラー···グレー＼WEB限定アイテム／♦”NYC”（CityofNY）のTシャツが登場！フロントはゴシック調のロゴで少しかっこいい印象の1枚。背中にはNYの街並みのフォトプリントを施しています。ボディーカラーはアッシュグレーでメンズライクな雰囲気のTシャツです。About”NYC”世界を代表するアメリカ最大の都市、ニューヨーク。世界で最も話題性の高いニューヨークの象徴でもある自由の女神やイエローキャブタクシー、セントラルパークなどの公式デザインロゴを使用。ニューヨーク市公認のブランドです。タグは切ってしまっています。
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http://narcologia.ru/goods/stealth831076.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless348559.html
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