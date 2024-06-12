【再値下げ☆】DIESEL ブラウス

size:XXS肩幅:55cm身幅:57cm袖丈:29.5cm着丈:63.5cm裾幅:73cm(リブを伸ばすと90cm)素材:レーヨン60%綿40%織り柄の入った生地で、とても軽くて着心地が良いです。ふわっとしたシルエットが着こなしを軽やかにしてくれます^^中古品の為、神経質な方のご購入はお控えくださいませm(__)m



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