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【再値下げ☆】DIESEL ブラウス
商品番号 L53404165593
商品名

【再値下げ☆】DIESEL ブラウス
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

size:XXS肩幅:55cm身幅:57cm袖丈:29.5cm着丈:63.5cm裾幅:73cm(リブを伸ばすと90cm)素材:レーヨン60%綿40%織り柄の入った生地で、とても軽くて着心地が良いです。ふわっとしたシルエットが着こなしを軽やかにしてくれます^^中古品の為、神経質な方のご購入はお控えくださいませm(__)m
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