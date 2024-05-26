IENA (イエナ) チェックオーバーシャツ

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秋の定番「チェック柄のシャツ」、今年はどう着こなす？オーバーサイズ ...



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オーバーシルエットのチェックシャツです。体のラインを拾わず、気兼ねなく着用いただけます。袖口には2つのボタンがついており、幅の調整が可能。すそ横に深めのスリットあり。これからの季節には、タートルネックのインナーをレイヤードするのもおすすめです。着用回数は少なく美品です。⚫︎サイズ：36着丈：85cm身幅：60cm肩幅：64.5cm袖丈：44cm⚫︎カラー：ブラウン⚫︎素材：リヨセル51%綿42%麻7%