MARNI 半袖 Tシャツ 柄 切替 ブロックチェック 白 緑 S~M 極美品

他のサイトでも出品中なので早い者勝ちです。※お値下げ希望の際は何円で購入したいです。と具体的な数字で交渉して頂けると助かりますm(__)m値段によっては再度こちらから提案させて頂きますのでご了承下さい◎コメント2020年のキッズモデルですがMARNIのキッズモデルはレディースサイズなので女性の方に人気です。前は普通のTシャツ生地で後ろはシャカシャカした生地です。裾にMARNIのロゴありです状態かなりいいのでおすすめです^_^◎サイズタグ表記:12(S~Mサイズ)※2020年のキッズモデルでレディースのS~Mです。着丈57cm身幅44cm袖丈15cm肩幅36.5cm平置き実寸※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください◎カラーホワイト×グリーン×グレー◎素材コットン(綿)100%◎状態かなり綺麗な状態で目立つ汚れ等はありません。※小物は付きません✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈他にも多数出品しているので下の#タグから見れます。#MIOフォロー割ショップレディース✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼••┈┈他にもセオリーミラオーウェンウィムガゼットアッパーハイツイエナグレースコンチネンタルヤヌークドゥーズィエムクラスハイクフォクシーロンハーマンラルフローレン23区アンタイトルスピックアンドスパンフレームワークフランクアンドアイリーントゥモローランドジャーナルスタンダードエレンディークサカイオーラリードゥロワーなど出品しています※ペット無し、喫煙者無しお値段交渉、即購入大歓迎です！柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネックカラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏



2023年最新】マルニtシャツキッズの人気アイテム - メルカリ



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



Marni - 【美品】MARNI プリントロゴTシャツの通販 by SAINT Mxxxxx ...



マルニ Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 300点以上 | Marniのメンズ ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



マルニ Tシャツ(レディース/半袖)の通販 400点以上 | Marniの ...



2023年最新】マルニ半袖/袖なしTシャツ/カットソー（レディース）の ...



マルニ Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 300点以上 | Marniのメンズ ...