バーバリー　LONDON　ミニハンドバッグ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。バーバリー LONDONの小さ目サイズのハンドバッグです。ちょっと近くにお出かけという時にちょうどいいサイズだと思います。ビニール？の様な素材なので多少雨等で濡れても、サッと拭き取る事が出来ると思います。◎サイズ縦19 横22 マチ10マグネット開閉式ファスナー付内ポケットあり マグネット部分はくすみがあります。内側と底部に多少目立たない程度の汚れがあります。中古品にご理解のある方でお願い致します。
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