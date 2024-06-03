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商品詳細
素材···本革カラー···水色柄・デザイン···無地数年前に海外旅行で購入し、ここ数年は保管しておりました。大事に使用しており、それほど形崩れはございませんが、薄い色なので汚れ等否めません。画像にてご確認のうえご不明な点がございましたらコメントよろしくお願い致します。
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