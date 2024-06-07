バルト海アンバー　ペンダント　天然琥珀　ペンダント　バルティックアンバー

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商品詳細
バルト海産アンバー琥珀シルバー925ペンダントトップ51.8×31.7×14.4ミリ（バチカン含む） *・゜゜・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・゜゜・* たくさんの石の中から厳選して選び １点ずつ大きさが違うため 特注でペンダントを作っています 海外市場と直接取引し加工しているので すべて一点もののアクセサリーになります *・゜゜・*:.。..。.:*・*:.。..。.:*・゜゜・*※チェーンは付属いたしません※チェーンをご希望の方はライブ配信にお越しください※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
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