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商品詳細
☆ジャーナルスタンダードレリューム☆厚すぎず薄すぎずのキルティングコートです。季節の変わり目は1枚で、冬場はコートのインとして着用頂けます。また、ウエストが紐で絞れる為、コーディネートに合わせて、形を調節頂けます。＊2回程着用しましたが、状態は非常に綺麗です。＊あくまでも中古品の為、ご理解頂ける方にお願い致します。着丈···ミドルカラー···ブラックフード···フードなしサイズ:フリー身幅:約54着丈:約73
http://narcologia.ru/goods/freshman176356.html
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