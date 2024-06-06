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☆ジャーナルスタンダードレリューム☆厚すぎず薄すぎずのキルティングコートです。季節の変わり目は1枚で、冬場はコートのインとして着用頂けます。また、ウエストが紐で絞れる為、コーディネートに合わせて、形を調節頂けます。＊2回程着用しましたが、状態は非常に綺麗です。＊あくまでも中古品の為、ご理解頂ける方にお願い致します。着丈···ミドルカラー···ブラックフード···フードなしサイズ:フリー身幅:約54着丈:約73