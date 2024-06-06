ラフィカロトートバック

RafiCaroラフィカロトートバッグ牛革レザーミニトートショッピングエコバッグトート大容量レザー持ち手軽量お手軽収納ミニバッグメンズレディースメイン素材:レザー表地:レザーブランドRafiCaro-ラフィカロ-スペック・メイン収納サイズ縦430mm×横300mm×マチ幅10mm重さ240g素材牛革トートバッグ\"しなやかな牛革使いやすいミニサイズ\"選りすぐりの高品質牛革の大判生地を使用大判の革なので裏地も無垢なレザー裏地そのままとなっており、あたたかい有機的な質感を楽しめます。革大容量2ℓペットボトル3本ならサクっと包み込む大口＆大容量スマホや財布などの小物はもちろん毎日のお出かけから、通勤通学。コンビニなどのちょっとしたお買い物。シンプルに日々に寄り添うジャストサイズ。人気ブランドならではのこだわりがつまったアイテムです。Brownブラウン引用してます自宅保管のため細かい傷や汚れはあると思います気になる方はご遠慮ください#ラフィカロ#レザー#トートバック



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