ヴィンテージ Dior 希少 美品 ハート ラインストーン 刻印入り ...

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1955年頃の希少なヴィンテージディオールの結ばれたハートの立体的な素敵なモチーフにラインストーンが施された手の込んだ、ヘンケル\u0026グロッセらしい素晴らしいデザインの希少なビンテージDiorのネックレスです。1955年、ChristianDiorのジュエリーを手掛けていた、ヘンケル＆グロッスが製作したものを表す刻印が入っております。ヴィンテージ、アンティーク好きの方にオススメです！老舗デパートの正規店で購入したものです。刻印Chr.Diorチェーン長さ最短約38.5cm(留め具含む)最長約43cm(留め具含む)★当方の商品はメルカリのみで出品しております。詐欺サイトには呉々もお気を付け下さい。綺麗な状態です。美品のビンテージ品です。即購入OKです！★★★他に出品中の商品2点以上のご購入の方、コメント頂ければ、お値引き致します!!!