FURLA ファーバッグ

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商品詳細
フルラのファーバッグです♡ファーミニショルダーバッグチャーム付きです。雑誌掲載されていました。1度使用しました。お色は薄いベージュです。保存袋もあります。
http://narcologia.ru/goods/browse697291.html
http://narcologia.ru/goods/ordering206079.html
http://narcologia.ru/goods/freshman214456.html
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