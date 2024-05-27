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L.T.S.international ボウタイ　リボン　ブラウス　トップス
商品番号 K99228503571
商品名

L.T.S.international ボウタイ　リボン　ブラウス　トップス
ブランド名 イッツインターナショナル
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡フォロー割・おまとめ割あります♡　詳しくはプロフご覧下さい♪❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。＊ブランド＊　L.T.S.international＊アイテム＊　ボウタイリボンブラウス＊カラー＊　ネイビー　　※素人撮影の為、実物の色味と若干異なる場合がございます。＊季節＊　春　秋　冬＊サイズ＊　表記…F　　着丈…63㎝　　身幅…63㎝　　ゆき丈…77㎝　　袖口…10㎝　※平置き・素人採寸の為多少の誤差ある場合がございますのでご了承下さい。。.❁.。.:*:.。.✽.。商品説明。.✽.。.:*:.。.❁.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。＊コンディション＊・古着ですが状態は綺麗です◎・中古品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。ぜひこちらも見てくださいね♡お気に入りの１枚が見つかるかも♪#saachan半袖トップス他にも可愛いトップスあります♡#saachanトップス◎梱包は丁寧にさせていただいておりますが、小さく折りたたみ、場合によっては圧縮させていただきます。たたみジワなどつく場合ございますがご了承下さい。◎配送は匿名配送です♡場合によってはゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。
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