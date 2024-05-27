L.T.S.international ボウタイ　リボン　ブラウス　トップス

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♡フォロー割・おまとめ割あります♡ 詳しくはプロフご覧下さい♪❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。＊ブランド＊ L.T.S.international＊アイテム＊ ボウタイリボンブラウス＊カラー＊ ネイビー ※素人撮影の為、実物の色味と若干異なる場合がございます。＊季節＊ 春 秋 冬＊サイズ＊ 表記…F 着丈…63㎝ 身幅…63㎝ ゆき丈…77㎝ 袖口…10㎝ ※平置き・素人採寸の為多少の誤差ある場合がございますのでご了承下さい。。.❁.。.:*:.。.✽.。商品説明。.✽.。.:*:.。.❁.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。＊コンディション＊・古着ですが状態は綺麗です◎・中古品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。ぜひこちらも見てくださいね♡お気に入りの１枚が見つかるかも♪#saachan半袖トップス他にも可愛いトップスあります♡#saachanトップス◎梱包は丁寧にさせていただいておりますが、小さく折りたたみ、場合によっては圧縮させていただきます。たたみジワなどつく場合ございますがご了承下さい。◎配送は匿名配送です♡場合によってはゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。