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LACOSTE ／ラコステ 半袖 ポロシャツ ブルー
商品番号 M12492990032
商品名

LACOSTE ／ラコステ 半袖 ポロシャツ ブルー
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラコステ(LACOSTE)のポロシャツです！カラーはライトブルーになります♪ロゴがあまり見たことのないシルバーのデザインになっています。汚れやシミなどなく比較的綺麗な状態で保管してあります。細かく写真を載せてありますので、ぜひご覧下さい。サイズ感は、測定すると以下の通りでしたので、参考にして下さい。↓肩幅：約43cm身幅：約46cm身丈：約62cm※ややストレッチ性の素材のため誤差は生じますが、ご理解下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···スカイブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋#LACOSTE#ラコステ#ポロシャツ#ラコステポロシャツ
http://narcologia.ru/goods/procurement188133.html
http://narcologia.ru/goods/stair199100.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation357624.html

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