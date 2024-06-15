LACOSTE ／ラコステ 半袖 ポロシャツ ブルー

ラコステ(LACOSTE)のポロシャツです！カラーはライトブルーになります♪ロゴがあまり見たことのないシルバーのデザインになっています。汚れやシミなどなく比較的綺麗な状態で保管してあります。細かく写真を載せてありますので、ぜひご覧下さい。サイズ感は、測定すると以下の通りでしたので、参考にして下さい。↓肩幅：約43cm身幅：約46cm身丈：約62cm※ややストレッチ性の素材のため誤差は生じますが、ご理解下さい。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···スカイブルー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋#LACOSTE#ラコステ#ポロシャツ#ラコステポロシャツ



ラコステ LACOSTE 『L.12.12』定番半袖ポロシャツ （サックスブルー）



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