Catherine Malandrino 半袖ニット

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商品詳細
CatherineMalandrinoキャサリンマランドリーノ半袖ニットデコルテ部分に施されたボリュームのある、カシミアニット素材のトップスです。バックは少し背中が見えるような空きのあるデザインです。素材表示のタグを切って保管しておりましたが、見当たらなくなってしまったので、お安めに出品します。セレクトショップのviabusstopで購入しています。7万円くらいで購入したかと思います。サイズはsサイズで、素材はカシミアだったかと思います。とても素敵なデザインで気に入っているのですが、出番がなく保管していたので、出品します。着用感はありますが、目立つ汚れや破れなどは見当たりません。
http://narcologia.ru/goods/Sydney879749.html
http://narcologia.ru/goods/choice869085.html
http://narcologia.ru/goods/smear340004.html
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