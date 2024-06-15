Catherine Malandrino 半袖ニット

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CatherineMalandrinoキャサリンマランドリーノ半袖ニットデコルテ部分に施されたボリュームのある、カシミアニット素材のトップスです。バックは少し背中が見えるような空きのあるデザインです。素材表示のタグを切って保管しておりましたが、見当たらなくなってしまったので、お安めに出品します。セレクトショップのviabusstopで購入しています。7万円くらいで購入したかと思います。サイズはsサイズで、素材はカシミアだったかと思います。とても素敵なデザインで気に入っているのですが、出番がなく保管していたので、出品します。着用感はありますが、目立つ汚れや破れなどは見当たりません。