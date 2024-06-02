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Ungridアングリッドメッシュレイヤードタンクトップ
商品番号 W34998945013
商品名

Ungridアングリッドメッシュレイヤードタンクトップ
ブランド名 アングリッド
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOZOで購入したばかりです。試着しましたが似たようなお洋服が多いため出品することにしました。画像4〜6枚めの白，オレンジは参考画像です。カラー···グレー袖丈···袖なし季節感···夏デザイン···無地購入時の金額¥6,600
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