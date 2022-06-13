M/ブラック シームレスブラキャミソール マメクロゴウチ mame 未開封

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ユニクロマメクロゴウチmamekurogouchi2023ss第5弾シームレスブラキャミソール【新品タグ付き未試着未開封品】●ブラックM・パッド取り外し不可(ワイヤレスブラ)発送の際は画像より付属品ハンガーを外して梱包いたします※必要な方はそのままお付けいたします未開封のままに重ねて保管していた為にビニールにシワが見えます事をご了承下さる方へ●便利なカップ付きキャミソールシームレス/縫い目も無く着心地もとても良いです胸元の開きが無い為にシアートップスのインナーとしても重宝してくれると思います●新品タグ付き未開封品をお探しの方が居ましたら是非●完売・希少カラーサイズお値下げ交渉はご遠慮下さい宜しくお願いいたします～同サイズM～エアリズムコットンブラキャミソール白黒Mも出品中です●他商品とのおまとめご購入も大歓迎ですお気軽にお問い合わせ下さい●出品文章の一部抜粋・コピー転載はご遠慮下さいユニクロマメクロゴウチ2023ss第5弾ユニクロマメクロmamekurogouchi#mamekurogouchi#マメクロゴウチ#ワイヤレスブラ#ブラキャミソール#ブラトップ#シームレスブラエアリズムコットンブラキャミソールシームレスブラキャミソールM