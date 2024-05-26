【極美品】 アニエスベー トート ショルダーバッグ レザー A4収納可

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商品詳細
✅はじめにご覧頂き、ありがとうございます。・当店の商品は、送料無料・即購入OKです。・新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。・フォローしていただくと割引させていただきます。割引内容はプロフィールに記載しておりますのでぜひご覧になってください。・値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。他にも人気ブランドの古着を多数出品しています。⬇️タップすると一覧が見れます⬇️⭐️#たぬ犬shopのバッグ⭐️✅商品情報・ブランド：agnesb/アニエスベー・色柄：ダークネイビー・状態：使用感も少なく、まだまだお使いいただけます。✅サイズ詳細（単位：cm）平置き採寸縦：22cm横：36cmマチ：15cmハンドル：21cm※平置きにて測りしました。※素人採寸の為若干の誤差はご了承下さい。※ハンドル長さは本体トップからハンドルまでの長さです。✅発送期間補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。✅注意事項・古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。・写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。・ご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。・リユースストアにて購入し鑑定済みです。✅さいごに皆様に、古着をもっと好きになってもらいたく思っています。是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。⭐️#たぬ犬shopのバッグ⭐️管理No.B-25
http://narcologia.ru/goods/stair600800.html
http://narcologia.ru/goods/revamp912522.html
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