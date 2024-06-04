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【美品】PRADA 長財布 黒 正規品証明,箱,カードケース付き
商品番号 L83849284470
商品名

【美品】PRADA 長財布 黒 正規品証明,箱,カードケース付き
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADA長財布黒になります。数年前に銀座三越本店で購入しました正規品になります。箱、warranty、カード入れ、すべて揃ってます。また綺麗に使ってたので目立った傷や汚れはありません。素材···本革カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布
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