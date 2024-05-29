SEVENTEEN 公式ペンライト ver.2　カラット棒　セブチ　ペンラ

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商品詳細
SEVENTEEN公式ペンライトver.2OFFICIALLIGHTSTICK2です。付属のステッカーは使用してないので、そのままおつけします。(多少のすれ、傷あります。おまけ程度とお考えください。)ペンライトはデコレーション等は行なっておりません。大きな傷や汚れはないかと思いますが、多少のすれ傷等はあるかと思います。点灯確認済みです。外箱に傷はあります。中の台紙にも折れがあります。ペンラに付ける紐も経年劣化で少し変色していますので気になさる方は購入をご遠慮下さい。箱の上にぷちぷちで保護したあと、袋にいれて発送予定です。
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OFFICIAL LIGHT STICK | SEVENTEEN Japan official site
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おまけ付き】SEVENTEEN セブチ ペンライト ペンラ ver.2 ...