＊ラスト1点＊BAPE BABY MILO TWO WAY POUCH ＊

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商品詳細
＊BAPEBABYMILOTWOWAYPOUCH＊(FACECROSSBAG)新品タグ付ラスト1点 サイズ・F(たて13,よこ13)＊個体差があります。BABYMILOのジッパーバッグに入れ、梱包してネコポス、ゆうパケットポスト(mini)等で発送予定です。＊こちらの商品はお値下げ交渉はご遠慮くださいませ。同梱可能な商品と同時ご購入の場合は送料分のお値下げ可能ですのでご相談ください(*ᴗᴗ)⁾⁾＊正規店入手品です。現在完売しており、こちらは相場価格での出品です。＊新品タグ付ですが、一度人手に渡った商品ですのでご理解のある方のみお取引よろしくお願い致します。＊お手数ですがプロフィールをご確認くださいますようお願い致します。
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