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ジャマンピュエッシュJAMIN PUECH 財布　新品未使用　巾着付き
商品番号 B94449896970
商品名

ジャマンピュエッシュJAMIN PUECH 財布　新品未使用　巾着付き
ブランド名 ジャマンピュエッシュ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】ジャマンピュエッシュ【サイズ】14㎝x10㎝x1㎝【カラー】ブルーグリーン【素材】牛革スエード【購入店】H.PFrance新品未使用　巾着付きブルーとグリーンの中間で綺麗なお色です。私はこれの長財布を使っていますが、皮が柔らかくステッチも丈夫で3年以上使っていますが綺麗で長持ちしています。予備用に購入していましたが、今使っているものが長持ちしていて当分使わなそうなので、出品しました。
http://narcologia.ru/goods/organization70762.html
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