ジャマンピュエッシュJAMIN PUECH 財布　新品未使用　巾着付き

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【ブランド】ジャマンピュエッシュ【サイズ】14㎝x10㎝x1㎝【カラー】ブルーグリーン【素材】牛革スエード【購入店】H.PFrance新品未使用 巾着付きブルーとグリーンの中間で綺麗なお色です。私はこれの長財布を使っていますが、皮が柔らかくステッチも丈夫で3年以上使っていますが綺麗で長持ちしています。予備用に購入していましたが、今使っているものが長持ちしていて当分使わなそうなので、出品しました。