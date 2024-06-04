【希少】CHANEL シャネル　チェーンクラッチ　チェーンウォレット　赤　red

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来週まで期間限定値下げ！CHANELクラシックチェーンクラッチ チェーンウォレットカラー···レッド人気モデル···CHANELチェーンウォレット去年BUYMAで正規品を購入しました。この形の赤のチェーンクラッチは日本ではもう売ってないかと思います。2.3回使用しましたが、美品です。サイズ感は写真をご参照ください。自宅保管であることご理解よろしくお願いいたします。お値下げご相談ください。#chanelチェーンウォレット#チェーンウォレット#chanelチェーンクラッチ#チェーンクラッチ#ミニウォレット#chanel