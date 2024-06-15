BOTTEGA VENETA パデッド カセット

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商品詳細
パディングを施したイントレチャートレザーのクロスボディバッグ•内側にファスナー付きポケット1つ•メタルクロージャー素材：ラムスキン100%•ライニング：ボンデッドラムスキン•色：クルーズ•金具：ゴールド仕上げ•高さ：18cm•幅：26cm•奥行き：8cm•ストラップの長さ：50cm製造国：イタリア商品コード：591970VCQR14103カラー クルーズ一度数時間のみの使用です。状態はほぼ未使用と変わらないですが多少凹んでる部分があります。写真で確認してください。断捨離のために出品させて頂きます。#ボッテガ#田中みなみ#バッグ#bottega#川口春奈#
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