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- ザ・ノース・フェイス レディース トップス Tシャツ 【M】 白 オレンジ
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商品詳細
E.1224✨お得な情報はプロフィールをご覧くださいませᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ*✨気になる商品にいいねをしていてだければコメント欄にてSALEアナウンスさせていただくことがあります✨✨٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭○コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用いただけるかと思います(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡----------------------------------------------○表記サイズ/M○平置きサイズ着丈【 63㌢ 】身幅【 43㌢ 】肩幅【 38㌢ 】袖丈【 18㌢ 】◎数字表記のサイズは【フリーサイズ】を選択しております。予めご了承くださいませm(__)m----------------------------------------------ateliereNuのお洋服はこちらからご覧ください(*^^*) #ateliereNuトップス出品商品一覧
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