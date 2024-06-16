新品タグ付き　LILY BROWN チャイナディティールトップス　インナー付き

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【毎年人気を集めるチャイナトップスがアップデートして登場】【Design/Styling】遊び心の効いたチャイナディテールが人気のトップス。今シーズンは胸元に細やかな刺繍を施し、ぷっくりとするように厚みを持たせたボタンをあしらいました。太幅のカフスでキュッと絞ったボリュームスリーブで女性らしさとトレンド感を演出。インナーキャミソール付きだから1枚でさらりと着こなせ、様々なボトムとバランス良く決まります。【Fabric】身頃には程よい透け感のあるボイル生地を使用。女性らしい印象のオフホワイト、春ムード薫るライム、着まわしやすいブラックの3色をご用意しました。[インナー]着丈57cm、バスト82.5cm、裾幅49cm新品未使用品ですがご理解いただきよろしくお願いします。