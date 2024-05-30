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jouetie パイピングパワショルテレコトップス　ヒョウ柄
商品番号 I21910714374
商品名

jouetie パイピングパワショルテレコトップス　ヒョウ柄
ブランド名 ジュエティ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年ほど前に購入し、2回ほど着用しました。サイズ詳細：バスト70cm/着丈51cm/袖丈24cm/肩幅31cm/計量約120g
http://narcologia.ru/goods/approximate435120.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric843145.html
http://narcologia.ru/goods/financier819660.html
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