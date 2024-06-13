LOEWE クッショントート(M) オフホワイト

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商品詳細
LOEWEのクッショントート、レザー、サイズMですA4サイズがぴったり入るのに軽く、通勤に重宝します内側にポケット4つ、と便利です長年愛用したので傷や汚れはありますが、写真の通りまだまだ使える状態です現在入手不可、キャンバスではなくレザーのクッショントートなのでフォーマルなシーンにも使えますカラー...ホワイト,グレー,ベージュトートバッグ種類...トートバッグ特徴...A4サイズ収納可(大容量)素材...レザー(本革)
http://narcologia.ru/goods/encourage851772.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring988696.html
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クッショントート スモール（キャンバス＆カーフ）
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