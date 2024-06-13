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LOEWE クッショントート(M) オフホワイト
商品番号 L10262982458
商品名

LOEWE クッショントート(M) オフホワイト
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 25,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWEのクッショントート、レザー、サイズMですA4サイズがぴったり入るのに軽く、通勤に重宝します内側にポケット4つ、と便利です長年愛用したので傷や汚れはありますが、写真の通りまだまだ使える状態です現在入手不可、キャンバスではなくレザーのクッショントートなのでフォーマルなシーンにも使えますカラー...ホワイト,グレー,ベージュトートバッグ種類...トートバッグ特徴...A4サイズ収納可(大容量)素材...レザー(本革)
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