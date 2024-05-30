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フレッドペリー　M12 ポロシャツ　38
商品番号 B10935458291
商品名

フレッドペリー　M12 ポロシャツ　38
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレッドペリーのM1238サイズのポロシャツです。定価15000円渋谷のポップアップで購入し1回のみの着用です。たたみジワはありますが、アイロン等かけていただくと直るかとおもいます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle647125.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement672599.html
http://narcologia.ru/goods/rouge277510.html

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