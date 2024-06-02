未使用　ANNE KLEIN アンクライン　シルク100%カーキブラウス

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●発送にお時間頂いてます。最長8日間かかることもありますのでご理解頂ける方のみご購入ください。お急ぎの方は購入前にご相談ください。●神経質な方は方はご購入をお控えください。●挨拶等のメッセージは基本的に致しませんので、そういったやり取りがないと心配な方は購入をお控え下さい。●包装にリサイクル品を利用しています。サイズ9着丈約58センチ素人採寸ですので誤差などはお許し下さい。【ご注意】コンパクトに圧縮して発送します。商品の色味はモニターの種類によって異なる場合があります。#ちびまめshop