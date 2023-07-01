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商品詳細
ZOZOTOWNにて購入しました。購入してから試着はしましたが外出は一度もしていません。存在感のあるアイテムなので、1枚でももちろん、Tシャツ×デニムに羽織るだけでも可愛いと思います。●ブランド：jouetie●購入時価格：7,430●サイズ：Ｍサイズ肩幅53cm身幅64cm着丈72cm袖丈24.5cmゆき38.75cm●素材：ポリエステル97%ポリウレタン3%●状態：1度試着で着用しましたが汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/calling309950.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy694853.html
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