パルティクラール　パーカー付きブラウス

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商品詳細
パルティクラールのパーカー付き羽織です。Tシャツやタンクトップの上に羽織るといいと思います。キャンプとかレジャーにお使いください。後ろも切り替えがありなかなかないデザインだと思います。1枚でも着ると思います。両サイドにポケットあります。お袖も可愛いですよ。サイズ 身幅60 袖丈21 着丈77小さく畳んでの発送になります。素材...コットン
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