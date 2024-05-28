Acne Studios チェック柄マフラー

◆AcneStudiosのチェック柄マフラーです。◆定価約24,000円◆カラーオレンジ×ブラウン◆素材アルパカ33%ウール25%ナイロン22%モヘア20%◆サイズ約32×200cm2021年冬、貰い物(スウェーデンにて入手とのこと)2度着用後、暗所にて保管汚れ等見当たりませんが、タグ、袋はございません定価約24,000円



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