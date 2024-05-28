限定品　レア　ロンシャン　ミャオ　猫　プリアージュ　トート　ピンク

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商品詳細
ロンシャン LONGCHAMPトートバッグ ミャオサイズ（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）縦27cm横30〜45cmマチ20cm数回使用しています。目立つ傷みはありませんが、中古品であることご理解いただき、ご購入検討お願い致します。落ちたたんでの配送になります。
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