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限定品　レア　ロンシャン　ミャオ　猫　プリアージュ　トート　ピンク
商品番号 C72265102137
商品名

限定品　レア　ロンシャン　ミャオ　猫　プリアージュ　トート　ピンク
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンシャン　LONGCHAMPトートバッグ　ミャオサイズ（素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください）縦27cm横30〜45cmマチ20cm数回使用しています。目立つ傷みはありませんが、中古品であることご理解いただき、ご購入検討お願い致します。落ちたたんでの配送になります。
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