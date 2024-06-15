【極美品 2020年】ケイトスペード ショルダーバッグ ルイーズ バイカラー

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商品詳細
◆2020年モデル「ルイーズ」◆正規店約68,000円販売◆ブラック×グレー◆折り畳めるハンドル部◆ハンドバッグとしても◎◆外ポケット×2あり◆普段使いから式典までOK◆使用感小！極美品です！◆新規の方歓迎！※即購入可！※必ず自己紹介欄をご一読下さい。ケイトスペード2wayショルダーバッグ、モデル「ルイーズ」シンプルな台形型フォルムは、自立しやすくスタイリッシュなフォルム。表と裏側にそれぞれファスナーポケットが付いています。表のカラーと一転して内側は淡いサクラピンク色。至る所にケイトのロゴが隠れています(^^)ブラック×グレーのバイカラーがお洒落です。使用感非常に少なく、新しいモデルをお探しの方へ♪1点限りです！この機会に是非♪●商品データ●年式：2020年型番：PXRUB060カラー:ブラック×グレーサイズcm:約横30×高さ24×幅12ショルダー長さ約117-132ｃｍ※4段階調節/ピッチ幅3.5ｃｍ間隔重量:約700g内側ファスナー付ポケット×1ボタンポケット×1外側ファスナー付ポケット×1マグネット付ポケット×1素材:サフィアーノレザー開閉:全面ファスナー付属品:ショルダー部、ケアカード底鋲×4●商品状態●中古・極美品使用しているので金具部にスレ、各底鋲にスレありますが、使用感も非常に少なく、ご使用時は非常にキレイな見た目でご使用できます。●発送詳細●全国送料無料！※詳細は自己紹介欄に記載しています。●注意事項●画像の光の加減や、見え方による違いはご了承下さい。中古品、自宅保管、輸送します。細かなキズ汚れなど気にされる方はお控え下さい。迅速に対応致します。よろしくお願い致します。5-1
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