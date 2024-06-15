GRES マダム グレ　ハンドバッグ　牛革　高級　レア　フォーマル トートバッグ

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⭐️即購入大歓迎⭐️フォロー割、おまとめ割実施中⭐️SALEもこまめに実施中→詳しくはプロフィールへGRESグレ 牛革バッグマダムグレフォーマルハンドバック布の彫刻家と称されるフランスのオートクチュールデザイナーマダム・グレによって1935年に誕生したブランドグレらしいエレガントなコレクションツヤ感のある牛革をしようしているのでエレガントでありながらとても丈夫な作りです。開閉はマグネットで内装にはグレロゴが刺繍されておりデイリーからオフィシャルなシーンまで幅広くご利用いただけます。＊サイズ21×26×12.5㎝ 持ち手込み37㎝＊カラークリーム色＊定価57,750円＊内装大きく2つの部屋に分かれていますチャック付きポケット×2他ポケット×2＊状態全体的に目立った傷や汚れ等なく形もしっかりしています。とても綺麗な状態です。写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございます。予めご了承ください。＊その他即購入大歓迎です！またご不明な点や確認したい点がございましたらご遠慮なくコメントいただければと思います。カラー···ベージュ柄・デザイン···無地↓他 関連商品⭐️同封歓迎商品#ゆーのバック素材···レザー(本革)カラー···ホワイトトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地