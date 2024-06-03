プラカゴ メルカド 大容量 トートバッグ ハンドメイド パサール 493

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カラー...ホワイトまるごと洗えるバッグ!大容量、軽量インドネシアで人気のプラカゴのバッグです。職人さんの手作りになります。この商品は直接オーダーして作ってもらいました。この機会に是非！プラスチックの紐で編んでいる為、丈夫で長持ち。雨の日にもオススメ！お出かけのお供にいかがですか？国内の店舗にはなかなか販売されていませんので人の目を引きます。#きょんplasticbag←他のデザインも出品してます。サイズ縦(約26cm)横(約39cm)マチ(約20cm)持ち手高さ(約20cm)ビーチやプールはもちろん！温泉、スパ、マザーズバッグなど色んなシーンにお使いいただけます。ハンドメイド品ですので若干の歪みや多少のサイズ違い、スレや色むら、製造過程で紐に混入した小さな黒い点などある場合がございます。海外製品ということをご理解の上、ご検討ください。発送の際、マチや持ち手を折り曲げての梱包になります。ご了承下さい。100サイズ(1050円)発送予定自宅保管してますので神経質な方はご遠慮下さい。ハンドメイドパサールバッグプラかごプラカゴプラカゴバッグかごバッグメケアリバッグメルカドバッグエコバッグメケアリトートバッグビニールバッグ