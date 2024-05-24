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COACH コーチ 折り財布　ミディアムシグネチャー ピンク　ベージュ　タフィー
商品番号 O25968704271
商品名

COACH コーチ 折り財布　ミディアムシグネチャー ピンク　ベージュ　タフィー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 8,883 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用、タグ付きMediumIdZipWalletInSignatureJacquardWithStripesアメリカの定価:188ドル型番:C8419IMTVTカラー:TAFFYMULTIピンク　ベージュ金具の色:ゴールドサイズ横幅：10cm高さ：16cmマチ：2cm仕様本体：ファスナー式開閉内部：カード入れ×12札入れ×1小銭入れ×1素材:PVCコーティングキャンバスxレザー＊アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。基本的に箱は付属しておりません(;_;)ご了承ください。私自身がアメリカのコーチアウトレットオンラインショップにて購入した正規品、本物です。コピー商品等は一切取扱っておりません。☆日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。即購入OKです✩⡱即日発送致します。★2151
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