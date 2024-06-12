着物リメイク　ジャケット

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。素人作品のハンドメイドになります。大島紬でジャケットとズボンの組み合わせになります。衿と袖口に別布のアクセントとなっています。 サイズ…フリー身幅 …55cm肩幅…38cm袖丈 …42cm着丈…75cmお直しや返品はお受けしませんので、宜しくお願いします。
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