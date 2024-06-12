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着物リメイク　ジャケット
商品番号 K80420745658
商品名

着物リメイク　ジャケット
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。素人作品のハンドメイドになります。大島紬でジャケットとズボンの組み合わせになります。衿と袖口に別布のアクセントとなっています。　　　　　　　　　　サイズ…フリー身幅　…55cm肩幅…38cm袖丈　…42cm着丈…75cmお直しや返品はお受けしませんので、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/seamless914729.html
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