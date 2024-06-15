K18仏製☆プリカジュール エナメル ペンダントトップ☆ステンドグラス☆パリ購入

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多くの方にご覧いただきありがとうございます♪お値引きご希望の方はご希望金額をお知らせください♪39800円→34900円にお値下げ致しました！パリのノートルダム大聖堂内で購入したバラ窓のペンダントトップです。焼失してしまい修復中のノートルダムカテドラル、今は買うことのできないとても貴重なお品です。光にかざすとステンドグラスのように光が透けてとても綺麗です(画像3枚目)購入後、数回のみの使用で自宅にて保管していました。フランス国内のみで一つ一つ手作りで製造され、同じステンドグラス模様はないようです。とても手間のかかる特別な技法で、複数の色を用いた美しいグラデーションを出せる熟練した職人さんがいなくなり、今では入手困難なお品になります。古いものですので、小さなキズ等がございますが全体の状態は良く雰囲気も壊さずにお使いいただけると思います。HERMESエルメス・DIORディオール・CHANELシャネル・ルネラリックなどお好きな方にも♪・ペンダントトップ：直径約1.6㎝材質···K18(18金)フランス製プリカジュールエナメルエマイユモチーフデザイン···サークル(円形)パリで入手した新品コスメなどのおまけをお付けします！他にもパリ購入など出品中です♪